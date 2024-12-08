انتشار واسع للجيش على طول الطريق الرئيسية في البقاع الاوسط

نفذ فوج التدخل السادس في الجيش انتشارا واسعا على طول الطريق الرئيسية في البقاع الاوسط ضمن مناطق انتشاره، كما سيّر دورياته على طريق تعلبايا - سعدنايل وبرالياس وصولا الى المصنع، وعلى طول الجرود الجبلية التي ينتشر في نطاقها في البقاع الشرقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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