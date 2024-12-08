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لبنان

انتشار واسع للجيش على طول الطريق الرئيسية في البقاع الاوسط

Lebanon 24
08-12-2024 | 11:05
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نفذ فوج التدخل السادس في الجيش انتشارا واسعا على طول الطريق الرئيسية في البقاع الاوسط ضمن مناطق انتشاره، كما سيّر دورياته على طريق تعلبايا - سعدنايل وبرالياس وصولا الى المصنع، وعلى طول الجرود الجبلية التي ينتشر في نطاقها في البقاع الشرقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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