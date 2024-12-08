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لبنان

اليكم حصيلة الغارة الاسرائيلية على دبين قضاء مرجعيون

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:46
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دبين قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيدة وشهيد  وإصابة سيدة بجروح.
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