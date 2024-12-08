اليكم حصيلة الغارة الاسرائيلية على دبين قضاء مرجعيون

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دبين قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيدة وشهيد وإصابة سيدة بجروح.

Advertisement