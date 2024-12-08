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لبنان
تفاهم أميركي - روسي - تركي سرّع انهيار الأسد
Lebanon 24
08-12-2024
|
23:12
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": إذا كان الفضل الأول يعود للشعب السوري الذي ثار وواجه باللحم الحيّ البراميل المتفجّرة، إلا أن هناك سياسة دوليّة ساهمت في السقوط المروّع لحليف طهران. ويدخل هنا الدور الروسي الحازم في العملية التي أدّت إلى هذا الانهيار السريع للنظام.
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وتكشف معلومات من مصادر دبلوماسية مطلعة على الموقف الروسي لـ "نداء الوطن" أن موسكو كانت في صلب ما حصل، وعايشت اللحظات الأخيرة لسقوط الأسد، ولو أرادت روسيا التدخّل لصالح النظام لكانت عرقلت تقدّم المعارضة السورية، لأنها تملك قوّة نارية جوية كبيرة، لكن الروس نفّذوا بعض الضربات لـ"رفع العتب".
وتشير المصادر إلى حصول تفاهم روسي - تركي وأميركي - روسي سهّل ما حصل. وأخذت موسكو ضمانات من أنقره بعدم المسّ بالمصالح الروسية والقواعد المنتشرة على الساحل السوري وضمان نفوذها كما كان وعدم تكرار تجربة ليبيا، وهذا ما يحصل حالياً. ومن جهة الولايات المتحدة الأميركية، بادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طرح مسألة حلّ الحرب الروسية - الأوكرانية، ويرى ترامب أن إنفاق أكثر من 250 مليار دولار على هذه الحرب تتكبدها دول حلف شمال الأطلسي لا مبرّر له، لذلك حصلت التفاهمات التي أدّت إلى إنهاء النظام السوري مقابل حلّ مرتقب للحرب في أكروانيا بما يحفظ مصالح الروس.
وترى المصادر أن صفحة حكم "البعث" في سوريا طويت نهائياً، أما شكل النظام الجديد فيُرجّخ الذهاب نحو التقسيم أو الفدرالية القريبة إلى الحكم الذاتي. ووفق التفاهمات الكبرى الحاصلة بين الدول، سيكون الساحل السوري منطقة حكم علويّ وليس بعثياً أسدياً، وسيتمتّع الأكراد بحكم ذاتي شبيه بما يحصل في العراق، أما الدروز فسيحكمون السويداء مع احتمال ضمّ مناطق أخرى قريبة وربما من دول الجوار، وسينال السنّة حكم باقي أجزاء سوريا التي هي المنطقة الأكبر. وبحسب المصادر، لا يوجد قرار دولي بتفجير الحرب الأهلية في سوريا، وتشدّد المصادر الدبلوماسية على أن التفاهم الأميركي - الروسي يشمل بالدرجة الأولى قطع رأس النظام
الإيراني في سوريا ولبنان وسائر المنطقة، لكن هناك خطوة ثانية قد تأتي لاحقاً وهي ضرب النظام في الداخل الإيراني، وعدم السماح له مجدداً بالعودة إلى ممارسة نشاطه الخارجي.
أما لبنانياً، فتؤكّد المصادر الدبلوماسية أن أجواء روسيا تشير إلى أن لبنان سيكون بمنأى عن التقسيم حتى هذه اللحظة، وما هو مرسوم للبلد مهمّ. وبالنسبة إلى سلاح "حزب الله" سيسقط لوحده بعد سقوط الأسد، ولن يكون هناك سلاح لإيران على شواطئ المتوسّط.
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