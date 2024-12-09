اللبنانيون في السجون السورية.. بارقة امل في النفق الاسود ومسعى حكومي لكشف مصيرهم

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الاهالي ينتظرون الفرج



علي ابو دهن: نقوم بكل ما يجب ان نقوم به



من خيمة نصبت منذ عشرات السنوات أمام مبنى الاونيسكو في وسط بيروت، انطلقت صرخة مجموعة من الاهالي التي كانت تبحث عن ابنائها في اقبية سجون النظام السوري السابق. مئات من الشباب اللبناني اعتقلوا مع نهاية الحرب وقبلها، وانتفى خبرهم من يومها ولا زال اهلهم يبحثون عنهم.ومع سقوط النظام السوري، وتحرير السجناء من "معتقلات النظام" لاحت بارقة امل في عتمة النفق الاسود، بان اللقاء بات قريباً، بمن ابعدتهم سنوات الاعتقال، وبحث في السجلات والاخبار عن معلومة تثلج قلب الاهالي بعد سنوات الانتظار.متسمّرون امام شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ينتظر اهالي اللبنانيين المعتقلين في سوريا خبراً من خارج الحدود عمن انتظروهم لسنوات وسعوا لمعرفة خبر عنهم . ساعات ثقيلة تمر على الاهالي بانتظار سماع اسم ذويهم في لائحة السجناء المحررين.وفي هذا الاطار، تشير مصادر الاهل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان الامور تحتاج الى ما يقل عن 72 ساعة لكشف مصير جميع المعتقلين، سواء اكانوا احياء او امواتا، معتبرين ان اي كلام في هذا الموضوع لن يؤدي الى اي نتيجة بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات التي تقوم بها الجهات المعنية مع الجيش السوري الحر لكشف مصير جميع المعتقلين.في الموازاة، أكد رئيس "لجنة المعتقلين السياسيين اللبنانيين المحررين من السجون السورية" علي أبو دهن في حديث عبر "لبنان 24" ان اللجنة تقوم بكل ما يمكن ان تقوم به للوصول الى الخواتيم السعيدة في قضية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، مشيراً الى ان الاتصالات تتكثف مع تركيا وسويسرا التي تسعى الى التواصل مع المعارضة في سوريا للتدقيق في اسماء اللبنانيين المفرج عنهم ومعرفة مصيرهم.وأشار ابو دهن، الى انه لا يمكن بعد الحديث عن اعداد المعتقلين ، خصوصاً وان الامور لا تزال غامضة حتى الساعة، لافتاً الى انه من المستحيل لاي سجين ان يتواصل مع اهله بعد اكثر من 40 سنة من الانقطاع.ورداً على سؤال عم اعداد اللبنانيين في السجون السورية، لفت ابو دهن الى ان اللوائح الموجودة لدى الهيئة تضم ما يقارب الـ622 اسماً والاسماء موثقة لدى الدول اللبنانية الا ان هذه الارقام مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة، اذا كانت هناك سجون غير مصرح بها، مشدداً على ان هذا الرقم غير نهائي بل هو نتيجة الاسماء الموثقة، خصوصاً وان العديد من الاهالي رفضوا تسجيل اولادهم، ومؤكدا ان سجن صيدنايا يحتوي على اكبر عدد من السجناء اللبنانيين وبالتالي فان معرفة مصيرهم يحتاج الى بعض الوقت.حكوميا، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية التواصل مع "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون105 /2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٠٠٥/٤٣.وشدد رئيس الحكومة "على وضع كل الامكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الافراج عن مئات السجناء من السجون السورية".وعلى الاثر ومن جهته اتصل الامين العام لمجلس الوزراء بالهيئة واللجنة وطلب منهم الاجتماع بصورة عاجلة لاجراء الترتيبات اللازمة لمتابعة الملف. وتبلغ ان الهيئة واللجنة ستجتمعان في الساعات المقبلة.اذا، اخبار مفرحة ينتظرها اللبنانيون في الساعات المقبلة، تكون هدية على ابواب الاعياد انتظروها طويلاً، ولوائح جديدة من المتوقع ان تصدر في الساعات المقبلة، تحمل اسماء اشخاص حلموا بالعودة الى حضن وطن تناسى قضيتهم ورماها في ادراج النسيان، وبقيت صورتهم معلقة على حائط خيمة كانت تعبر عن وجع والم واشتياق.