إسرائيل: عازمون على منع إعادة تسليح "حزب الله" عبر سوريا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده مصممة على منع إعادة تسليح حزب الله عن طريق سوريا، مشيرًا إلى أن وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود ويُعتبر خطوة مؤقتة.

وأضاف الوزير أن قادة المعارضة المسلحة في سوريا لديهم توجهات متطرفة، مما يشكل تحديًا إضافيًا في المنطقة.