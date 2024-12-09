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لبنان

إسرائيل: عازمون على منع إعادة تسليح "حزب الله" عبر سوريا

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:53
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده مصممة على منع إعادة تسليح حزب الله عن طريق سوريا، مشيرًا إلى أن وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود ويُعتبر خطوة مؤقتة.
 
وأضاف الوزير أن قادة المعارضة المسلحة في سوريا لديهم توجهات متطرفة، مما يشكل تحديًا إضافيًا في المنطقة.
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