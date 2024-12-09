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لبنان

لكشف مصير المعتقلين والمفقودين في السجون السورية... مركز الخيام دعا الى تحرك رسمي وأهلي

Lebanon 24
09-12-2024 | 04:05
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أعلن "مركز الخيام " لتأهيل ضحايا التعذيب. في بيان "أما وقد فتحت السجون السورية، وتم إطلاق سراح المعتقلين، بعد إن قال الشعب السوري كلمته، فإن المطلوب تحرك لبناني رسمي وأهلي لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين او الذين فقدوا في مراحل مختلفة واختفت اخبارهم تحت حجة انه لا يوجد معتقلين في السجون السورية".  
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تابع: "حسنا تحركت الحكومة اللبنانية بدعوة الهيئة الوطنية للمفقودين بالدعوة لاجتماع طارئ والهيئات المعنية للتشاور في كيفية التحرك المطلوب ما اذا كان يوجد لبنانيون بين المفرج عنهم من السجون السورية".

وحمل مركز الخيام "هذه القضية محليا وعالميا الى جانب اهالي المفقودين ولجانهم "، مثنيا على تحرك الحكومة"، وداعيا" كل المؤسسات الى التحرك والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية السورية والجهات السورية المعنية مزودين بلوائح باسماء اللبنانيين وتسليمها للسلطات السورية الجديدة وإجراء تحقيق بمصيرهم سواء كانوا احياء او تمت تصفيتهم". 

واكد "وضع كل وثائقه وملفاته بتصرف الهيئة الوطنية المستقلة ولجان المعتقلين لمعرفة مصير اللبنانيين".

 
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