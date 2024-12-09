عطل طرأ على سنترال صوفر

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على أكس عن أنّ "عطلا طرأ في سنترال صوفر ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".

وقالت:" تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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