Advertisement

لبنان

مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.. هذه صورهم

Lebanon 24
09-12-2024 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1290236-638693442542920927.png
Doc-P-1290236-638693442542920927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 4 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان يوم أمس.
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود الـ4 قتلوا في انهيار نفق كانوا بداخله إثر تفجيره، وعملية انتشالهم استغرقت 12 ساعة.
Advertisement
 
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة زبقين
lebanon 24
09/12/2024 15:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجنود الأربعة قتلوا في حادث عملياتي في لبنان أمس الأحد
lebanon 24
09/12/2024 15:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة من جنودنا في لبنان
lebanon 24
09/12/2024 15:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الدورة في بنت جبيل كما استهدفت مدفعية العدو مجدل زون
lebanon 24
09/12/2024 15:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-12-09
08:15 | 2024-12-09
08:02 | 2024-12-09
07:47 | 2024-12-09
07:46 | 2024-12-09
07:40 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24