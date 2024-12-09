مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.. هذه صورهم

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 4 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان يوم أمس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود الـ4 قتلوا في انهيار نفق كانوا بداخله إثر تفجيره، وعملية انتشالهم استغرقت 12 ساعة.