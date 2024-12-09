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لبنان

ابراهيم: التكاتف بين اللبنانيين يبقى صمام الأمان الاساسي

Lebanon 24
09-12-2024 | 06:20
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استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه اليوم، الامين العام لحزب "الطاشناق"  النائب هاكوب بقرادونيان. 
وتم البحث في خلال اللقاء في الوضع العام والتطورات الأخيرة في لبنان وسوريا والمنطقة وتداعياتها على الداخل اللبناني.
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وأكد اللواء إبراهيم "أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والتكاتف بين اللبنانيين تبقى صمام الأمان الاساسي لمواجهة هذه القضايا"، مشددا على "أهمية هذه القيم التي نؤكد عليها في مختلف المناسبات".
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