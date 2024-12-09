ابراهيم: التكاتف بين اللبنانيين يبقى صمام الأمان الاساسي

استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه اليوم، الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاكوب بقرادونيان.

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وتم البحث في خلال اللقاء في الوضع العام والتطورات الأخيرة في لبنان وسوريا والمنطقة وتداعياتها على الداخل اللبناني.وأكد اللواء إبراهيم "أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والتكاتف بين اللبنانيين تبقى صمام الأمان الاساسي لمواجهة هذه القضايا"، مشددا على "أهمية هذه القيم التي نؤكد عليها في مختلف المناسبات".