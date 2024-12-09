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لبنان

ميقاتي يجتمع مع عثمان والبيسري وهذا ما قرّره بشأن "المفقودين والمخفيين قسراً"

Lebanon 24
09-12-2024 | 12:09
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مساء اليوم، وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.
 
كذلك، اجتمع ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وعرض معه الوضع على المعابر الحدودية.
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وقرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وذلك بطلب من الهيئة.
 
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبا الى الوزارات والادارات المعنية بهذا الصدد. (للإطلاع على الكُتب المذكورة.. إضغط هنا)
 
 
 
 
 
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