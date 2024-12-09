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لبنان

انفجارات واندلاع نيران.. هذا ما تشهده بلدة لبنانية جنوبيّة!

Lebanon 24
09-12-2024 | 12:33
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على نسف وتدمير عدد من المباني والمنازل في منطقة مارون الراس - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أنَّه تمّ سماع أصوات انفجارات قوية جداً في المنطقة، فيما لوحظ اندلاع نيران من البلدة المُطلّة على بنت جبيل.
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كذلك، سمع دوي انفجار ناجم عن قيام العدو بعملية نسف في بلدة الخيام.
 
 
 
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