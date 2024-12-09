انفجارات واندلاع نيران.. هذا ما تشهده بلدة لبنانية جنوبيّة!

أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على نسف وتدمير عدد من المباني والمنازل في منطقة مارون الراس - جنوب لبنان.



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كذلك، سمع دوي انفجار ناجم عن قيام العدو بعملية نسف في بلدة الخيام. وذكرت المعلومات أنَّه تمّ سماع أصوات انفجارات قوية جداً في المنطقة، فيما لوحظ اندلاع نيران من البلدة المُطلّة على بنت جبيل.كذلك، سمع دوي انفجار ناجم عن قيام العدو بعملية نسف في بلدة الخيام.