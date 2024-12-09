Advertisement

لبنان

مخزومي بعد لقائه سفيرة اليونان: لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت

Lebanon 24
09-12-2024 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1290463-638693750977161054.png
Doc-P-1290463-638693750977161054.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب فؤاد مخزومي، في دارته، اليوم الإثنين، سفيرة اليونان ديسبينا كوكولوبولو، وبحث معها في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

شدد مخزومي خلال اللقاء، على "ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان واليونان في مختلف المجالات".
Advertisement

وإذ دعا "المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني، لا سيما في ظل العمل على تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، أكد "ضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته".

وفي ملف الاستحقاق الرئاسي، شدد مخزومي على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وإحياء مؤسساتها وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات التي تعتبر الحجر الأساس لانتشال لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية". 

اما عن آخر التطورات في سوريا، تمنى مخزومي لـ"الشعب السوري الحرية والعدالة وعبور سلس إلى استقرار اجتماعي واقتصادي"، آملا بـ"علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا، في ظل احترام متبادل لسيادة البلدين واستقلالهما". (الوكالة الوطنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-09
16:37 | 2024-12-09
16:33 | 2024-12-09
16:30 | 2024-12-09
16:07 | 2024-12-09
15:39 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24