مخزومي بعد لقائه سفيرة اليونان: لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت

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شدد مخزومي خلال اللقاء، على "ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان واليونان في مختلف المجالات".وإذ دعا "المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني، لا سيما في ظل العمل على تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، أكد "ضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته".وفي ملف الاستحقاق الرئاسي، شدد مخزومي على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وإحياء مؤسساتها وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات التي تعتبر الحجر الأساس لانتشال لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية".اما عن آخر التطورات في سوريا، تمنى مخزومي لـ"الشعب السوري الحرية والعدالة وعبور سلس إلى استقرار اجتماعي واقتصادي"، آملا بـ"علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا، في ظل احترام متبادل لسيادة البلدين واستقلالهما". (الوكالة الوطنية)