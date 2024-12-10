اسعار تذاكر الطيران ترتفع ومصدر يشرح السبب

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اشتكى عدد من المغتربين الذين يرغبون في تمضية فترة الاعياد في لبنان من الارتفاع الكبير في اسعار البطاقات .مصادر شرحت سبب هذا الارتفاع الكبير في سعر البطاقات، مشيرة الى ان السبب الاول يعود الى الـhigh season في لبنان خصوصاً في فترة الاعياد، ما يرفع من أسعار بطاقات الطيران العالمية، أما السبب الثاني والأهم، فهو عدم عودة شركات الطيران العالمية الى الاجواء اللبنانية مع انتهاء الحرب.وشددت المصادر على انه حتى اليوم لا تزال شركة طيران الشرق الاوسط الوحيدة التي تصل بشكل منتظم الى مطار بيروت، ولا سيما من اوروبا، ونظراً لارتفاع الطلب عليها بسبب رغبة جميع اللبنانيين بالعودة، متوقعة ان تبدأ شركات الطيران بالعودة الى الاجواء اللبنانية مع بداية العام الجديد.