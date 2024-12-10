21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل يؤثر زلزال سوريا على لبنان؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
10-12-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشكل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد زلزالاً سياسياً ينضم الى سلسلة الزلازل التي اصابت المنطقة من 7 اكتوبر حتى اليوم، اذ ان النظام السابق في سوريا كان يمسك بيده مجموعة هائلة من المصالح المتشابكة لدول وتنظيمات في المنطقة والعالم، اضافة الى موقع سوريا الاستراتيجي الذي يجعل اي تحول داخلها يؤثر على دول كثيرة من ايران الى السعودية فتركيا وصولاً الى اسرائيل ولبنان وغيرهم، فهل سيكون لما حصل في الايام الماضي تأثيراً مباشراً على الساحة اللبنانية؟ ام ان القرار الدولي المرتبط بلبنان يحفظ الاستقرار العام ويمنع اي ترددات تصيب بنيته السياسية او الاجتماعية؟
Advertisement
الاسئلة كثيرة حول الواقع اللبناني، لكن الاجوبة لا تزال محدودة لدى الاوساط السياسية، خصوصاً أن ما حصل وسرعته لم يكن مفهوماً لا لناحية الأسباب التي أدت اليه ولا لجهة النتائج المترتبة عنه، لذلك فإن التأثر الحتمي بالساحة السورية مرتبط اولاً بالجغرافياً، وبوجود عدد كبير جداً من اللاجئين السوريين في لبنان، لكن شكل هذا التأثير ونوعيته ليس واضحاً بعد وقد يحتاج لأشهر طويلة قبل ان يتبلور بشكل سياسياً بإنتظار تبلور الحالة السياسية الجديدة في سوريا، فقد تتجه الشام الى إقتتال داخلي داخلي بين الفئات الطائفية وقد تتجه الى تناحر بين الاحزاب والقوى والميلشيات المدعومة من قوى اقليمية متناحرة، وقد تتقاتل المجموعات الاسلامية في ما بينها على السلطة، هذا وقد يكون الامر معاكساً اذ قد يتم بناء دولة وتعزيز المؤسسات وخوض تجربة ديمقراطية وان بشكل نسبي.
في لبنان، قد يكون احتفال قوى المعارضة والاحزاب والشخصيات المعادية للنظام السابق، فيه من الضحالة السياسية ما لا يقاس، وكذلك "الحزن" و"اليأس" الذي اظهرته القوى الحليفة لسوريا، اذ ان التطورات التي حصلت والتي ستفرض نفسها اولا على من سيستلم السلطة في سوريا ستجعله يتعامل مع التوازنات في المنطقة ويبني شبكة حماية للنظام الجديد ومصالح للدولة الموعودة، وعليه قد يجد الحكم الجديد في سوريا الخليج العربي خصماً له وقد يجد ايران حليفاً والعكس صحيح، وقد يرى أن الانفتاح على الغرب لا مفر منه وقد يجد ان الجذرية الثورية هي الحل، كلها احتمالات لن تتضح بشكل سريع خصوصاً في ظل التطورات المتسارعة، المستمرة في المنطقة.
تعتقد مصادر مطلعة أن الحالة السياسية اللبنانية ستتجمد، الا في حال كان القرار الدولي ببدء المسار المؤسساتي كبيرا جداً وهذا ما لن يظهر قبل وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الابيض، فإذا حسم امر انتخاب الرئيس الجديد، فإن القطار اللبناني سيسير وان بحذر، وسيكون هناك دعم خليجي جدي في لبنان لاحداث توازن حقيقي مع الحالة السنية القريبة من تركيا في سوريا، اما في حال قرر الاميركيون عدم الضغط من اجل انتخاب رئيس جديد فإن الفراغ سيستمر لان الاطراف الداخلية ستعود الى رهاناتها السابقة على التطورات الاقليمية وامكانية تحقيق انتصار شامل وكامل على الفريق الآخر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
08:35 | 2024-12-09
09/12/2024 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
12:50 | 2024-12-09
09/12/2024 12:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة
Lebanon 24
إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة
06:49 | 2024-12-09
09/12/2024 06:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:37 | 2024-12-09
09/12/2024 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما أعلنه نتنياهو
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما أعلنه نتنياهو
14:07 | 2024-12-09
09/12/2024 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
06:09 | 2024-12-10
أبي رميا من بكفيا: نحن في مرحلة جديدة ولدينا فرصة تاريخية لإعادة بناء البلد وتحييده
06:07 | 2024-12-10
بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... هذه تفاصيله
06:00 | 2024-12-10
بعد سقوط نظام الأسد.. كيف تنعكس تطورات سوريا على الداخل اللبناني؟!
05:55 | 2024-12-10
بعد تداول خبر وجود الإمام الصدر في السجون السورية... بيان توضيحي من عائلته
05:50 | 2024-12-10
الحلبي: تكاليف إعادة بناء المدارس كبيرة وتتطلب تحريك الجهات المانحة
05:49 | 2024-12-10
فياض من بكركي: لاستغلال الفرصة الحالية لبناء المؤسسات الدستورية من جديد
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 13:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 13:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 13:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24