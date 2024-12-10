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لبنان

زحمة سير خانقة على اوتوستراد البربارة - البترون.. والسبب؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:55
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أدى حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد البربارة - البترون بين صهريج وعدد من السيارات، الى  زحمة سير خانقة

وتعمل عناصر من مفرزة سير جونية على تسهيل حركة المرور، كما توجهت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني.
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