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لبنان

بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-12-2024 | 06:07
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الاول 2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
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