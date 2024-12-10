الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة السماعية

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 10 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة السماعية - صور".