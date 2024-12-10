بري عرض مع الخطيب ومنصوري الأوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.



وبحث بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الأوضاع العامة لاسيما المالية منها.

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