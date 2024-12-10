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لبنان

حمية: تم إنجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:00
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تابع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ملفات أشغال مسح الأضرار ورفع الأنقاض جراء العدوان 2024 وعقد لذلك إجتماعا في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ممثل عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والاستشاري خطيب وعلمي.
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بعد اللقاء، قال حمية: "بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي ومتابعة مع الإدارات المعنية لاستكمال الملفات الادارية والقانونية لموضوع رفع الأنقاض ومسح الاضرار في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الاسرائيلية، تم انجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض التي وضعها المكتب الإستشاري بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة وموافقة هيئة الشراء العام وفقا للأصول المرعية الإجراء". 
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