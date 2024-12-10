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لبنان

الدفاع المدني ينتشل رفات شهيدين من بلدة شمع

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:54
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تمكن الدفاع المدني - صور  من انتشال رفات شهيدين من بلدة شمع رغم تعرضهم  لخطر المسيرة الاسرائيلية الت كانت تحلق بالاجواء، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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