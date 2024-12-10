الدفاع المدني ينتشل رفات شهيدين من بلدة شمع

تمكن الدفاع المدني - صور من انتشال رفات شهيدين من بلدة شمع رغم تعرضهم لخطر المسيرة الاسرائيلية الت كانت تحلق بالاجواء، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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