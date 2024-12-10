حمية ترأس إجتماعا استكمالاً للإستعدادات لموسم الأمطار

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعاً موسعاً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله والمديرين الإقليمين للأشغال في جبل لبنان – الجنوب – البقاع - الشمال، وذلك استكمالاً ومتابعة لسير الأعمال المستمرة والمتواصلة لورش الإدارة في مختلف المناطق اللبنانية.وقال حمية: "نحن اليوم نستكمل اعمال الخطة التي وضعناها في اجتماعتنا السابقة ولتأكيد الجهوزية، بالنسبة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة".