نائب لبنانيّ سابق في دمشق... هذا ما قاله من هناك

قال النائب السابق سامي فتفت "لم أكن أتخيّل أنني سأدخل سوريا والشعب السوري يستحقّ الحرّية"، وأضاف "نظام الأسد فلّ وبقينا نحنا".

وتابع فتفت من دمشق في حديثٍ صحافيّ: "على الشعب السوري أن يحافظ على الثورة وألّا يدع أحدًا يتدخّل بها"، وقال: "لقد عشنا الويلات نتيجة هذا النظام والمشروع سقط ولكّن الطوائف لم تسقط".