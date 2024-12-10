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لبنان

نائب لبنانيّ سابق في دمشق... هذا ما قاله من هناك

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:48
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قال النائب السابق سامي فتفت "لم أكن أتخيّل أنني سأدخل سوريا والشعب السوري يستحقّ الحرّية"، وأضاف "نظام الأسد فلّ وبقينا نحنا".
 
 
وتابع فتفت من دمشق في حديثٍ صحافيّ: "على الشعب السوري أن يحافظ على الثورة وألّا يدع أحدًا يتدخّل بها"، وقال: "لقد عشنا الويلات نتيجة هذا النظام والمشروع سقط ولكّن الطوائف لم تسقط".
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