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لبنان

بخاري التقى البيسري

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:24
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التقى السفير السعودي وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.
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