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لبنان

"الإشتراكي" يدين الغاء إسرائيل لاتفاق فصل القوات

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:23
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دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان "اقدام العدو الاسرائيلي على الغاء اتفاق فصل القوات الذي أعقب حرب 6 تشرين الاول 1973 وقيامه باحتلال المزيد من الأراضي السورية".
 
ونبّه "إلى خطورة ما يجري الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا حازما يجبر  إسرائيل على التراجع عن خطواتها وإعادة العمل بهذا الاتفاق واحترام حدود المنطقة العازلة بين الجيشين الذي أقره الاتفاق".
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