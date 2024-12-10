حجار: للإستجابة السريعة للأزمة ومرونة الخطط لتتناسب مع التغييرات

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وتهدف هذه الإجتماعات إلى "إطلاع المؤسسات الدولية على التطورات الأخيرة المتسارعة في لبنان عن كثب، وتأكيد نظرة وزارة الشؤون الإجتماعية بالنسبة لملف النازحين السوريين. فخلال إجتماعه بالمسؤولين في خطة لبنان للإستجابة للأزمة، شدد حجار على "أهمية الإستجابة السريعة ومرونة الخطط لتتناسب مع التغييرات المتسارعة، بالإضافة إلى أهمية ربط عمل القطاعات بوزارة الشؤون الإجتماعية لتأمين فعاليّة أكبر للجهود المبذولة". أجرى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، اليوم الثلاثاء، سلسلة إجتماعات مع كبار المسؤولين في خطة لبنان للإستجابة للأزمة الـ "LRP" بحضور رؤساء المصالح في الوزارة وممثّلين عن الدول المانحة الأساسية: الولايات المتحدة الأميركية، الإتحاد الأوروبي، بريطانيا وهولندا، مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان الـ UNFPA في لبنان السيدة باميلا دي كاميلو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الـ OCHA السيدة كريستين كنتسن.وتهدف هذه الإجتماعات إلى "إطلاع المؤسسات الدولية على التطورات الأخيرة المتسارعة في لبنان عن كثب، وتأكيد نظرة وزارة الشؤون الإجتماعية بالنسبة لملف النازحين السوريين. فخلال إجتماعه بالمسؤولين في خطة لبنان للإستجابة للأزمة، شدد حجار على "أهمية الإستجابة السريعة ومرونة الخطط لتتناسب مع التغييرات المتسارعة، بالإضافة إلى أهمية ربط عمل القطاعات بوزارة الشؤون الإجتماعية لتأمين فعاليّة أكبر للجهود المبذولة".

وعن اللبنانيين النازحين داخلياً والعودة الجزئيّة، شدّد حجار على "ضرورة متابعة الدعم الإنساني لهم للمساهمة في تأمين إستقرارهم في منازلهم وقراهم، وهذا بحاجة لخططٍ واضحة وإلتزام من المنظمات الدوليّة لتأمين التعافي ومواكبة العودة الكريمة لهؤلاء عبر برامج الدعم الصحيّ والنفسي والدعم المادي والبرامج الإنمائيّة".





وفي ما يتعلّق بالنازحين السوريين القدامى والجدد، أكّد أنه ما زال على موقفه "بالنسبة للعودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين القدامى، ولكن مع ضرورة التريّث لحين تبلور الصورة في سوريا بشكلٍ أوضح، إذ أن وجود حكومة رسميّة وحدّ أدنى من الإستقرار أمران أساسيان لوضع موضوع العودة على السكّة الصحيحة من جديد عبر القنوات الرسميّة".

كذلك، تحدّث حجار خلال إجتماعاته عن "أوضاع النازحين السوريين القادمين حديثاً إلى لبنان خاصة في مناطق بعلبك – الهرمل وكيفيّة الإستجابة الإنسانية الأولى لهم، على أن يتمّ تحديد الأولويات بناءً على الزيارة الميدانية التي سيقوم بها السبت المقبل إلى المنطقة".