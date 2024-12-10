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لبنان

للبنانيين.. هل حان وقت شراء الذهب؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-12-2024 | 13:36
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أشار محلل اقتصادي لـ"لبنان24" الى أنّ الذهب حقّق خلال الربع الأخير من العام 2024 انتعاشا قويًا لا بل مقنعًا للغاية، إذ وصل إلى ذروته في نهاية تشرين الاول، لافتًا إلى أنّه على مدى عامين ارتفع الذهب ما نسبته 71 في المئة، ولم يتراجع إلا قليلا خلال رحلة الصعود هذه.
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ويشير المصدر الاقتصاديّ إلى أنّه مع اقتراب موعد انتقال السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين، وهذا ما دفع بعدد من المستثمرين إلى البدء في شراء الذهب كونه أكثر الأصول استقرارا، إذ تظل قيمته مستقرة في مواجهة المشاكل الاقتصادية، معطيًا مثالاً على ذلك الازمة الاقتصادية التي حصلت عام 2008، حيث هبطت قيمة الأسهم والأصول المالية في حين ارتفعت أسعار الذهب، ولا ضيم في القول أنّه منذ أن ألغى نيكسون "معيار الذهب" في السياسة النقدية، ارتفعت قيمة الذهب، ومعه تعزّزت سمعته.

وعلى الرغم من قوة الدولار الحالية، يرى المصدر أنّه خلال عام 2025 من المتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب 3000 دولار (سعر الذهب حاليا 2644 دولارا). ودعا المصدر اللبنانيين إلى الحفاظ على الذهب وعدم بيعه، لا بل الشراء في الوقت الحالي، إذ من المتوقع أن ترتفع طلبات البنوك المركزية العالمية عليه، وهذا ما سيساهم في إعطائه دفعة قوية خلال العام 2025.
المصدر: خاص لبنان24

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