تحذير جديد من الجيش الاسرائيلي لسكان الجنوب

#عاجل 🔴تذكير جديد إلى سكان لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري

🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط… pic.twitter.com/hC6e9aftvq