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لبنان

"طيران الشرق الأوسط" اعلنت تقديم مواعيد اقلاع بعض رحلاتها ليوم غد

Lebanon 24
11-12-2024 | 04:50
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 اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان " تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
-    الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها ليوم الخميس 12 كانون الأول هي وفق الجدول التالي:
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- سيتم تقديم  موعد إقلاع ME326/ME327 من بيروت والنجف
- سيتم تقديم موعد إقلاع ME320/ME321 من بيروت وبغداد

على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".
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