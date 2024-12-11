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لبنان
خلال الـ24 ساعة الماضية.. هذا ما قام به عناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
11-12-2024
|
05:26
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عصر اليوم في بيان، عن المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وبحسب البيان، المهمات المنفذة هي كالتالي:
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محافظة بيروت
- إستمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في محلة البسطة الفوقا للعثور على مواطنة لا تزال ضمن عداد المفقودين.
- ضاحية بيروت الجنوبية:
إخماد حريق منبعث من تحت ركام أحد المباني المدمرة وراء مطعم خليفة في حارة حريك جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة.
محافظة الجنوب:
- انتشال أشلاء شهداء من تحت الانقاض في بلدة شمع.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في شحيم، دير الحرف(٢)، حاصبيا، كيفون ورأس المتن.
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