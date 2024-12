ميقاتي التقى سانشيز: نشكر إسبانيا على وقوفها إلى جانب لبنان

Me he reunido con el primer ministro de Líbano, @Najib_Mikati, con quien he abordado el complejo escenario geopolítico al que se enfrenta la región.



Le he trasladado toda nuestra solidaridad después de estos meses de guerra.



España mantendrá todo su apoyo a la seguridad y… pic.twitter.com/fvILPEbHuK