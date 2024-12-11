كان عائداً من مزرعته... إستشهاد مواطن طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارته

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد المواطن حمزة بداح، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارته من نوع "فان"، خلال عودته من مزرعة الأبقار التي يملكها في وادي العيون بين بلدتيّ رشاف وبيت ليف.

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