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لبنان

الجيش يدخل إلى بلدة الخيام برفقة "اليونيفيل"

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:47
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دخل فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش برئاسة قائد اللواء العميد طوني فارس إلى بلدة الخيام بالجرافات والاليات العسكرية برفقة قوات اليونيفيل لاتمام مهمته بفتح الطرقات وازالة مخلفات العدو الاسرائيلي من ذخائر وصواريخ غير منفجرة كمرحلة أولى، وفقاً للوكالة الوطنية للاعلام.
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 وبدأ بمهمته من شمال الخيام منطقة الجلاحية وصولا إلى مطل الجبل وتلة الحمامص.
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