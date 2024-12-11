مبادرة تعطي الأفضلية للصناعة الوطنية خلال مرحلة اعادة الإعمار

أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اطلاق مبادرة تهدف الى ربط قدرات الصناعيين اللبنانيين بحاجات المنظمات غير الحكومية التي تعمل على توفير إحتياجات النازحين خلال مرحلة اعادة الاعمار وصولا الى العودة الآمنة الى بيوتهم.

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وبموجب هذه المبادرة، تعطي هذه المنظمات الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها، عبر تمكينها من المشاركة في المناقصات التي تطلقها لشراء إحتياجاتها من المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، الألبسة، المستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية والصحية للأطفال، المنظفات، القرطاسية، الكهرباء، والمستلزمات الإغاثية، خصوصاً ان الصناعات اللبنانية تضم مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة التي تمتاز بجودتها العالية ذات المواصفات والمعايير العالمية.

وتتضمن المبادرة أيضاً إعطاء الصناعيين المنتسبين للجمعية علماً بحاجات هذه المنظمات كي تتمكن من تقديم المناقصات. كما تعتبر أن تفضيل الصناعات اللبنانية في مشتريات المنظمات غير الحكومية من شأنه ان يدعم صمود الصناعيين اللبنانيين وتقوية الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني في آن.