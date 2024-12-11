Advertisement

لبنان

مبادرة تعطي الأفضلية للصناعة الوطنية خلال مرحلة اعادة الإعمار

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1291344-638695330540792721.jpg
Doc-P-1291344-638695330540792721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اطلاق مبادرة تهدف الى ربط قدرات الصناعيين اللبنانيين بحاجات المنظمات غير الحكومية التي تعمل على توفير إحتياجات النازحين خلال مرحلة اعادة الاعمار وصولا الى العودة الآمنة الى بيوتهم.
Advertisement
وبموجب هذه المبادرة، تعطي هذه المنظمات الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها، عبر تمكينها من المشاركة في المناقصات التي تطلقها لشراء إحتياجاتها من المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، الألبسة، المستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية والصحية للأطفال، المنظفات، القرطاسية، الكهرباء، والمستلزمات الإغاثية، خصوصاً  ان الصناعات اللبنانية تضم مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة التي تمتاز بجودتها العالية ذات المواصفات والمعايير العالمية.
وتتضمن المبادرة أيضاً إعطاء الصناعيين المنتسبين للجمعية علماً بحاجات هذه المنظمات كي تتمكن من تقديم المناقصات. كما تعتبر أن تفضيل الصناعات اللبنانية في مشتريات المنظمات غير الحكومية من شأنه ان يدعم صمود الصناعيين اللبنانيين وتقوية الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني في آن.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2024-12-11
11:59 | 2024-12-11
11:47 | 2024-12-11
11:45 | 2024-12-11
11:43 | 2024-12-11
11:23 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24