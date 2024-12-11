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لبنان

شهيدان في بنت جبيل

Lebanon 24
11-12-2024 | 10:22
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استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيليّة حيّ العويني في بنت جبيل.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهد شخصان وأُصيب آخر بجروحٍ.
 
 
 
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