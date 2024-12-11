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لبنان

بوشكيان طالب بتفعيل دور المنظمات الدولية الإنمائي

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:18
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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، في حضور المديرة العامة للوزارة المهندسة شانتال عقل.

وتم البحث في تفعيل دور منظمات الأمم المتحدة المطلوب أن يكون أكثر إنقاذيا وحيويا ومساعدا ومؤمنا حاجات اللبنانيين الأساسية، لا سيما العائدين الى بلداتهم وقراهم المدمرة والمنكوبة، في وقت يمر لبنان في أزمة وضيقة اقتصادية ومالية صعبة جدا.
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وشدد بوشكيان على "ضرورة إسهام المنظمة الدولية في تفعيل القطاع الصناعي والتعويض لأصحاب المصانع المدمرة والمتضررة كي تعود إلى دورة الإنتاج".

وعرض أيضا "أهمية تجهيز الوزارة بالمكننة اللازمة لتصبح المعاملات إلكترونيا".

وأبدت أليكو "تفهمها للوضع اللبناني على كل المستويات"، مشيرة إلى أن "الـ UNDP تركز على المهام الإنمائية والاجتماعية، وسوف تضاعف جهودها في هذا الإطار".
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