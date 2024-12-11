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لبنان
خلف: انتخاب رئيس للجمهورية واجب وطني وأي تأخير جريمة بحق الوطن
Lebanon 24
11-12-2024
|
13:03
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أكد النائب ملحم خلف، في بيان، في اليوم الـ٦٩٢ على وجوده في مجلس النواب، أن "9 كانون الثاني هو مفترق طرق ومواجهة حتمية للمخاطر"،
وقال: "الشعب يئن، والوجع بلغ حدا لم يعد يحتمل، الألم يتدفق بقسوة بين المواطنين، وقد أصبح جزءا من يومياتهم، بلا أي معالجة جدية أو حلول تبرز في الأفق. إنه القلق المستمر على مستقبل وطن متروك كقارب يتأرجح وسط عاصفة عاتية، قلق يتفاقم بسبب عجز أمراء الحرب عن طي صفحة عبثهم، وتشبثهم بنهج يديم الفرقة والخوف، هذا الواقع لن ينتهي، إلا بمصارحة ومصالحة وطنية حقيقية، تطوي معها لغة الكراهية وتحل محلها لغة الوحدة والإنقاذ. يترافق هذا مع تزايد القلق من جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقرار 1701، وما تحمله هذه الانتهاكات من تداعيات خطيرة على لبنان، أضف إلى ذلك انعكاسات سقوط النظام السوري، الذي يلقي بظلاله على استقرارنا الداخلي".
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أضاف: "أيها السادة، الخميس 9/1/2025 ليس يوما عاديا، إنه مفترق طرق ومواجهة حتمية للمخاطر التي تتهددنا، هذا التاريخ لا يحتمل التسويف أو التعطيل، فانتخاب رئيس للجمهورية في هذا اليوم واجب وطني، وأي تأخير أو تعطيل سيكون جريمة بحق الوطن وأبنائه... لعل التاريخ يرحمنا".
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