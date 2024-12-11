ياسين في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: للالتزام بمعايير الشفافية في فترة إعادة الإعمار

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نظمت جمعية "الشفافية الدولية – لبنان"، في "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، عبر تطبيق "زوم" النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد، بعنوان "الأزمة، المساعدات، والمساءلة - تعزيز الشفافية في المساعدات الإنسانية والمشتريات العامة".وأشار بيان للجمعية إلى أن "المؤتمر جمع نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة المجتمع المدني من أجل مناقشة التحديات المستمرة في لبنان في مجال الشفافية والمساءلة"، لافتا إلى أن "هذا المؤتمر يأتي كجزء من مشروع بناء "تعزيز النزاهة والمساءلة الوطنية"، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان".وأوضح أن "المؤتمر ركز على تعزيز الشفافية في قطاع المساعدات الإنسانية ومعالجة مخاطر الفساد في المشتريات العامة، لا سيما في أوقات الأزمات والتعافي".وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "الشفافية في المساعدات الإنسانية ومخاطر الفساد".وشارك في الجلسة الأولى وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، حيث أعطى لمحة عن "الدور التنسيقي والرقابي للجنة الطوارئ وأهمية العمل على مستوى التحوّل الرقمي الذي يحد من الهدر ويساعد على نشر المعلومات تلقائياً.وشرح ياسين أهمية الإلتزام بمعايير الشفافية التي حاولت اللجنة العمل بها في فترة الأزمة، وشدد على ضرورة الإلتزام بها في فترة إعادة الإعمار مع العمل على تطويرها". (الوكالة الوطنية)