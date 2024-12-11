كيف علق الحريري على فوز السعودية في تنظيم كأس العالم 2034؟

كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "أكس":



"مبروك للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا فوزها المستحق في تنظيم كأس العالم 2034 المملكة تستحق دائما الافضل، ومبروك ايضا لدولة المغرب فوزها مع اسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم 2030".

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