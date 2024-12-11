اعتباراً من هذا التاريخ.. "العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بيروت

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وقالت الشركة إنه ابتداءً من 18 كانون الأول، ستشغل "العربية للطيران" رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وقالت الشركة إنه يمكن للعملاء حاليا حجز رحلاتهم إلى بيروت عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر. (سكاي نيوز)