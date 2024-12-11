مقدمات نشرات الاخبار المسائية

Advertisement

في ضوء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان سيشهد انتخابا للرئيس العتيد في الموعد الذي حدده في التاسع من كانون الثاني المقبلضمن مسار استكمال الخطوات التي تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساتهسجلت حركة رئاسية فيها بركة على خط عين التينة.الرئيس بري التقى اليوم على التوالي سفراء "اللجنة الخماسية" و رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.ووصف رئيس المجلس الإجتماع مع الخماسية بالجيد واغتنم فرصة اللقاء لدعوتهم الى حضور الجلسة لكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب مشددا على الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي خاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة لا سيما ما يحصل في سوريا.من ناحيته السفير المصري تحدث بإسم اللجنة ولفت الى ان الأمر الذي تأكدت الخماسية منه هو أن الرئيس بري أبدى حرصه أنه في الجلسة المقبلة سيتم الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية وهي جلسة مفتوحة بدورات متتالية بمعنى استمرار انعقاد البرلمان وصولا الى إنتخاب رئيس وقال :هذا الإلتزام هام.الأجواء الإيجابية على مقياس الانتخابات الرئاسية عكسها بدوره باسيل الذي وصف الجو بالإيجابي والعمل بالجدي جداجنوبا وبعد نحو أسبوعين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ دخل فوج الهندسة من اللواء السابع في الجيش اللبناني اليوم إلى بلدة الخيام بالجرافات والاليات العسكرية برفقة قوات اليونيفيل لإتمام مهمته بفتح الطرقات وإزالة أي مخلفات للعدو الاسرائيلي كمرحلة أولى.هذا في وقت تواصلت فيه الخروقات الاسرائيلية حيث اعتقلت قوات العدو أربعة مواطنين من منزلهم الواقع على طريق برج الملوك - تل النحاس قرب مقر «اليونيفيل» قبل أن تطلق سراحهم بعد التحقيق معهم فيما شن الطيران المعادي غارات على عيناتا وبنت حبيل وبيت ليف أدت إلى ارتقاء شهداء.في المستجدات السورية المتسارعة أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير أن حكومته ستبقى في السلطة حتى آذار المقبل لافتا الى أن هدف حكومته إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين وتعهد بأن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا ستكون مضمونة.وفي ردود الفعل على الحدث السوري قال المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي إنه يمتلك أدلة لا تقبل الشك في أن ما حصل في سوريا تم التخطيط له في غرفة عمليات أميركية وإسرائيلية متهما دولة جارة لسوريا لم يسمها بأنها لعبت دورا واضحا في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد مشددا على إنها تواصل العمل في ذلك.========اكثر من مئة الف شخص اختفوا في سوريا على يد نظام بشار الاسد منذ العام 2011. الخبر الصادم نقلته "نيويورك تايمز" عن الشبكة السورية لحقوق الانسان، ويثبت مرة جديد الوحشية التي تعاطى بها بشار الاسد وعصابته مع السوريين.فالديكتاتور المخلوع لم يكتف بسرقة عرق جبين السوريين وحريتهم، بل سرق ايضا حياة عشرات الالاف منهم بحجة انهم اعداء النظام، وهو نظام لم يكن يوما الا للسرقة والدمار والقتل!ولأن الوضع تغير، دخلت ال "ام تي في" اليوم مقام السيدة زينب في دمشق، حيث تبين لها ان المقام لم يتعرض للتخريب، كما ادعى البعض وروج ، وان كان ما حصل في اول يوم لسقوط بشار هو امر فردي تم ضبطه واحتواؤه بسرعة، علما ان سببه هو المصادرة الايرانية لبعض المنشآت الدينية في سوريا.في لبنان، الهم الرئاسي بدأ يطغى على سواه. فالحراك يتكثف على مختلف الصعد، والمرشحون الظاهرون والعلنيون يجولون على رؤساء الكتل في محاولة لنيل تأييدهم. وقبل تسعة وعشرين يوما من الاستحقاق الانتخابي، باتت الاجواء الخارجية، وخصوصا اجواء الخماسية، ترجح حصول الانتخابات في التاسع من كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما اقتنع المسؤولون عن الملف اللبناني في ادارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بعدم تأجيل ارجاء الاستحقاق.لكن في المقابل، هل أصبحت الظروف الداخلية ناضجة لتلقف التوافق الخارجي، وهل اصبح الاطراف الداخليون قادرين على الاتفاق على شخص يحوز الاغلبية المطلوبة؟.==========الى الخيام بدأ الجيش اللبناني الدخول، معلنا بدء المرحلة الجدية من اتفاق وقف اطلاق النار، واولى الخطوات العملية. الى الحيين الشمالي والغربي دخل الجيش بجنوده وجرافاته وقواته الهندسة، على ان تتبعها انتشارات في بلدات اخرى وفق جدول تشرف عليه لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار..اتفاق لا يزال الصهيوني ينكل به عبر دباباته وطائراته ومسيراته التي اغارت اليوم على بنت جبيل، مستهدفة سيارة ما ادى الى ارتقاء ثلاثة شهداء تحت مرأى ومسمع اللجنة واعضائها..سياسيا ارتقاء بالمشاورات على الخط الرئاسي، وعين التينة قطب الرحى. لقاء بين الرئيس نبيه بري وسفراء الدول الخمس المعنية بالملف، حيث تلا على مسامعهم ان انجاز الاستحقاق الرئاسي حاجة وطنية ملحة، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحل في سوريا، وموجها الدعوة الى السفراء الخمسة لحضور الجلسة التي دعا اليها في التاسع من الشهر المقبل لكي يشهدوا الحضورض والنصاب والانتخاب.وعلى الموجة الانتخابية نفسها كانت زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عين التينة، معلنا بعد لقائه الرئيس بري عن اجواء جيدة، وعمل جدي جدا..في جديد سوريا مزيد من العدوانية الصهيونية على الارض ، مقابل اعلان صريح من قادتها انهم يتطلعون الى علاقات مع النظام الجديد في دمشق بحسب بنيامين نتنياهو..اما حسبة الحاكم الفعلي لسوريا “احمد الشرع” فتقول ان السوريين منهكون من الحرب، وبالتالي فان البلاد غير مستعدة للدخول في حرب اخرى..فيما آخر الدلائل التي لا تترك مجالا للشك تثبت ان ما حدث في سوريا خطط له في غرف القيادة الاميركية والاسرائيلية كما اكد الامام السيد علي الخامنئي، فضلا عن ان دولة جارة لعبت دورا بارزا بما يحدث في سوريا وما زالت تلعب هذا الدور..وللخائفين او المتربصين – كلام واضح من سماحته انه كلما ازدادت الضغوط أصبحت جبهة المقاومة أقوى، وكلما ارتكبتم الجرائم زادت حافزيتها، فنطاق المقاومة سيتسع أكثر من الماضي ليشمل جميع المنطقة، وإيران الإسلامية قوية ومقتدرة وستصبح أكثر قوة.============لم تتضح بعد اتجاهات الحكم الجديد في سوريا، ولن تتضح في وقت قريب، في انتظار بروز ملامح النظام الجديد على المستوى السوري الداخلي من جهة أولى، وبلورة الخارطة المحدثة للنفوذ الإقليمي والدولي على الأرض السورية من جهة ثانية.وفي الموازاة، لا يزال الشك يكتنف تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وهل سيلتزم الأفرقاء المعنيون تنفيذ بنوده، ولاسيما انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من الاراضي التي احتلت اخيرا، وانتشار الجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية جنوب الليطاني، وإطلاق المفاوضات حول مصير النقاط الحدودية والأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر.أما على المستوى السياسي المحلي، فيبدو أن انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بات محسوما في 9 كانون الثاني المقبل. أما الدليل، فالتأكيدات المتتالية لرئيس مجلس النواب نبيه بري أولا، وموقف اللجنة الخماسية، ومن ضمنها السفيرة الاميركية، من عين التينة اليوم، حيث جدد السفير المصري باسم اللجنة، التشديد على اهمية انتخاب رئيس في اسرع وقت، كما نقل تشديد بري على اجراء جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى يتصاعد الدخان الابيض، مع الاشارة الى زيارة قام بها رئيس جبران باسيل لعين التينة، اكد بعدها ان الاجواء ايجابية والشغل جدي، قبل ان يستقبل في منزله في البياضة وفدا من كتلة الاعتدال، ثم النائب فريد هيكل الخازن.ولكن، يبقى السؤال المحور: من هو الرئيس؟ وما سر هذه الدولة المسماة لبنان، التي تعيش فراغا رئاسيا تلو الفراغ، لعامين وأكثر، والتي يبقى اسم رئيسها حزورة حتى اللحظة الاخيرة؟ وهل يجوز القبول بهذا المنطق في لبنان الى ما بعد العهد المقبل؟مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيوسط الضبابية التي تلف مصير سوريا الدولة، انطلق التنافس الدولي والإقليمي نحو اعادة تركيب نظامها.تنافس، ركيزته لا من يسيطر على الأرض السورية وحسب، انما من يعيد اعمارها، وتاليا يعيد أبناءها اليها.في اطلالة صحافية هي الثانية لفريق هيئة تحرير الشام، وبعد حديث رئيس الهيئة أحمد الشرع الى CNN، وجه رئيس الحكومة الجديد محمد البشير رسالتين عبر صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية. الأولى للسوريين دعاهم فيها الى العودة. والثانية للعالم، عندما قال: "كل ما في المصرف المركزي من عملة سورية لا يساوي شيئا يذكر بالدولار".رسائل المعارضة هذه بلغت العالم، وشروط إعادة سوريا الى النظام الدولي واضحة، وهي؛ عدم استخدامها قاعدة للارهاب، وعدم تهديدها جيرانها.بين مطالب من يسيطر على الأرض السورية، وشروط الدول المعنية، تاريخ قد يؤشر الى مسار الأمور.فهذا الشهر يفترض تجديد العقوبات الدولية على سوريا، وقد نقلت وكالة رويترز ان المعارضة تتواصل مع واشنطن للتخفيف منها.سوريا اذا أمام مسار طويل، لعل افضل من وصفه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي قال: "نحن نشهد اعادة تشكيل الشرق الاوسط بينما نتحدث".وعلى وقع ما تشهده سوريا والشرق الاوسط، يجب أن يسير لبنان بدقة .فما ارتكبه نظام الأسد من جرائم ضد الانسانية تتكشف يوما بعد يوم، يجعل مجرد محاولة الدفاع عنه من قبل حزب الله أو من غير حزب الله، اجراما في حق بيئة حزب الله أولا واللبنانيين ثانيا.أما بعد... المطلوب سهل وواضح... أعيدوا الانتظام للحياة السياسية ولا تنتظروا سوريا، ولعل أول مؤشر لجدية ما يحدث، تجمع نواب وكتل صغيرة بكتل اكبر، تمهيدا لجلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية.=========من قلب محاكمته تحت الأرض يخوض بنيامين نتنياهو حروبا ويحتل اراضي عربية.. يسيطر في الجولان ويقصف في لبنان يخرق اتفاقا على عينك يا لجان فمن اقتطاع المساحات في القنيطرة وتسلقه جبل الشيخ إلى اعالي المدن الجنوبية كان نتنياهو يحلق بالاعتداء والقتل من دون أن تصده امم متحدة واندوف ولجنة اشراف دولية.في الناقورة خمسة شهداء بين بنت جبيل وعيناتا وبيت ليف في غارات من مسيرات اسرائيلية اليوم بالتزامن مع سياسة تفجير القرى من الخيام الى الناقورة والقرار لبنانيا هو في تحويل الخروقات الى اللجنة المختصة من دون النزوح الى خيار الرد المضاد.أما في سوريا حيث اقتطاع الأراضي الأول من نوعه منذ احتلال الجولان، فليس هناك من رد على الخريطة السورية الجديدة، لابل ليس هناك من اعداء للحكم الحالي سوى ايران وقد اجتمع أحمد الشرع المعروف ب‍أبو محمد الجولاني بقادة غرفة عمليات الجنوب في درعا بهدف تشكيل وزارة الدفاع وضم جميع الفصائل العسكرية لها.وفي خلال اللقاء قال الشرع إن سوريا ليست جاهزة ولا تنوي الدخول في حروب أخرى معتبرا أن مصدر القلق تمثل في الماضي بوجود ما وصفها ب"الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله على الأراضي السورية، ووجود النظام الذي "ارتكب المجازر".وبدأ الحكم يفرض سيطرته وسط فوضى الانتقام والاغتيالات وألغت إدارة العمليات العسكرية حظر التجوال في دمشق وريفها داعية الأهالي للعودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم أما الحكومة الإنتقالية بشخص رئيسها محمد البشير فدعت السوريين الذين لجأوا الى الخارج للعودة إلى وطنهم بعد سقوط النظام.وفي مرحلة لبنان الانتقالية حتى التاسع من جلسة الانتخاب فقد فك حظر التجول الرئاسي وانطلقت عجلات طرح الخيارات لكن اسما واحدا لم يكن قد تم التوافق عليه بعد اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع اللجنة الخماسية اليوم وانتشر عبق الايجابيات من عين التينة والخماسية على حد سواء.وحتى من جبران باسيل الذي اجتمع مع رئيس المجلس وخرج بعبارة "الاجواء كتير منيحة وفي شغل جدي"، ووفق مصادر الجديد فإن الطرف الأميركي أزال الحظر عن الاستمهال في عقد الجلسة لكن اجواءه تدعو الى التوافق على شخصية تؤمن الميثاقية وتحظى باكثرية واسعة لنصل الى رئيس جمهورية جامع لكل المكونات.وتقول مصادر الجديد إن الاكثرية الموسعة التي يطالب بها الاميركيون سترتدي الزي العسكري.. وسنكون امام تأييد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وفي معلومات على صلة بالتفاوض الرئاسي أن الرئيس بري يحتفظ لليوم باسم العميد خوري.لكن المصادر تقول إن تواصلا داخليا وخارجيا سيتم مع بري في ايام ما قبل الجلسة للقبول بجوزف عون وتلاحظ المصادر ان قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لم يعد على العجلة نفسها في جلسة الانتخاب لاسيما بعد التغييرات في المنطقة وسقوط نظام الاسد ولذلك فهو يرى الفرصة مناسبة لترشحه او تزكية مرشح تحت جناحه.وقال جعجع هذا المساء إنه مستعد للترشح الى الرئاسة اذا ما حظي بحد ادنى من الكتل النيابية اما في الخيارات الأبعد مدى فإن معلومات الجديد تتحدث عن توافق بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على لائحة يتصدرها قائد الجيش اولا، واذا لم يحظ بتوافق فإن هناك اربعة اسماء مقترحة في اللائحة وهي:- زياد بارود- ناصيف حتي- سمير عساف- نعمت افرام.السعودية التي فازت اليوم بتنظيم كأس العالم للعام اربعة وثلاثين.. هل ستفوز مع فرنسا في التصفيات الرئاسية ؟.