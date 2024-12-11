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لبنان

ثمانية مرشحين للرئاسة يتحركون وباسيل "لمرشّح يرضي القوات وحزب الله"

Lebanon 24
11-12-2024 | 22:16
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سجل اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للتباحث في الملف الرئاسي.

وفيما اكتفى باسيل بالقول إن "الأمور جيدة والعمل جديّ وإن شاء الله سيكون لدينا رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني"، أكّدت مصادر التيار الوطني الحر أن "هناك فرصة حقيقية" لانتخاب رئيس الشهر المقبل، "نأمل ألا نضيّعها". وقالت لـ" الاخبار" إن اللقاء بين بري وباسيل شهد بحثاً جدياً في أسماء المرشحين "والجو إيجابي جداً، وهناك إمكانية للتوافق على أكثر من اسم مع الثنائي الشيعي". وأشارت إلى أن "التسليم برئيس توافقي من الجميع يعني أن لائحة الأسماء لا تضم مرشحي مواجهة كقائد الجيش جوزف عون والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب نعمة افرام وغيرهم".
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وأضافت: "أننا قادرون على الاتفاق مع المعارضة والاشتراكي وكتلة الاعتدال على مجموعة كبيرة من الأسماء لكننا لا نريد اتفاقاً لا يشمل الشيعة، كما أننا قادرون على الاتفاق مع الرئيس بري وحزب الله والاشتراكي، وإلى حد ما مع كتلة الاعتدال، على لائحة مرشحين أيضاً، لكننا لا نرغب باستبعاد المعارضة". ولفتت إلى أن "العقدة هي أن نجمع حزب الله والقوات اللبنانية على اسم مرشح"، مؤكدة "أننا نسعى إلى أوسع توافق ممكن على لائحة مرشحين من دون أن يعني ذلك أن يكون هناك إجماع بالضرورة".
وكتبت" اللواء": يجري التداول بالاسماء التالية: فئة اولى: النائب السابق سليمان فرنجية، الذي استشف احد اعضاء «اللقاء النيابي التشاوري" (يضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، آلان عون، سيمون ابو رميا) ان فرنجية يدرس خياراته، ويجري المشاورات اللازمة مع حلفائه حول قراره الاخير، والعماد جوزاف عون، والسفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.

فئة ب: وتضم الوزيرين السابقين: زياد بارود، وناصيف حتي، والنائب نعمة افرام، والاقتصادي سمير عساف.

والتقى باسيل وفدا من كتلة الإعتدال الوطني في منزله في البياضة بحضور نواب من تكتل لبنان القوي. ثم النائب فريد هيكل الخازن.
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