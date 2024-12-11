إثر خلافات شخصية.. أطلق النار على "أبو تيمور" في الميناء وفرّ!

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اقدم المدعو "م.ا" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه احد الاشخاص والملقب "ابو تيمور" وذلك في محلة حي الرملة في مدينة الميناء واصابه بطلق ناري في قدمه.وفر مطلق النار الى جهة مجهولة، وقد تم نقل الجريح الى احدى مستشفيات طرابلس للعلاج.وقد عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات شخصية.