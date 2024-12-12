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لبنان

سرقا سيّارة أحد المواطنين الشهداء يوم تشييعه.. عصابة وقعت في قبضة المعلومات

Lebanon 24
12-12-2024 | 02:29
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من ظاهرة سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة سيّارات ضمن محافظة جبل لبنان، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين، وبنتيجة المتابعة توصّلت الى تحديد هويّتي اثنين من أفراد عصابة سرقة سيّارات، وهما م. ب. (مواليد عام 2005، سوري)، و. ب. (مواليد عام 2002، سوري). وقد تبيّن أنّهما يستخدمان سيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي من دون لوحات في تنفيذ عمليات السرقة. بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما".
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وقالت المديرية في بيان، أنّه "بتاريخ 4-12-2024، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات بعمليّة متزامنة في منطقتي الدّورة ونهر إبراهيم وضُبطت سيارة "الهيونداي" المستخدمة في عمليّات السرقة، إضافةً الى ضبط سيّارة "كيا سبورتاج" تستخدم أيضّا في عمليّات السّرقة من قبلهما.

بتفتيش السّيّارتين، عُثر على أدوات تُستعمل في سرقة سيّارات، جهاز صبّ مفاتيح مع متمّماته إضافةً الى مسدّس حربي تبيّن أنه مسروق من داخل سيّارة تم سرقتها سابقًا، وبتفتيش مكان إقامتهما تم ضبط كميّة من المخدّرات.

بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما من بين أفراد عصابة نفذّت عشرات عمليّات سرقة السيّارات من أنواع "شيروكي وكيا وهيونداي" ضمن محافظة جبل لبنان في مناطق: الجيّة والسّعديات وأنطلياس والزّلقا والضّاحية ونهر إبراهيم والدّورة".

أضافت:"  كما اعترفا بسرقة سيّارة أحد المواطنين الذي استشهد في الحرب، وانتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي خبر سرقة سيّارته يوم تشييعه، وأنّهما كانا يقومان بنقل السّيّارات إلى محافظة الشّمال حيث يتم استلام السّيّارات المسروقة ونقلها إلى الحدود اللّبنانية السّورية".

ختمت:" أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".

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