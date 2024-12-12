الجيش: تفجير ذخائر في حقلَي أرنون - النبطية والطيبة - بعلبك

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 12/12/2024، ما بين الساعة 9.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة وقنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون - النبطية والطيبة - بعلبك".

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