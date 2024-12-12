أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك - الهرمل والنبطية تمددان اقفال ابوابهما

أعلنت أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية عن تمديد اقفال ابوابهما امام المواطنين وذلك لغاية 22-12-2024 ضمناً، لاستكمال اصلاح الاضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان .

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