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لبنان

الدفاع المدني: المهمات المنفذة جراء العدوان خلال ٢٤ ساعة

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:15
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية:

  محافظة النبطية

- انتشال جثمان شهيد من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في بلدة بيت ليف ونقله إلى مستشفى تبنين الحكومي، توازياً اخماد حريق السيارة نفسها.
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- انتشال جثامين ٣ شهداء من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في منطقة بنت جبيل ونقلهم إلى مستشفى صلاح غندور.

 

محافظة بيروت

- استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودة في منطقة البسطة الفوقا.

 

ضاحية بيروت الجنوبية

- جرف اتربة وركام في منطقة بئر العبد مقابل محطة دياب.

 

 خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في حاصبيا، عالية و كيفون.
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