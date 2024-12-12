الدفاع المدني: المهمات المنفذة جراء العدوان خلال ٢٤ ساعة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية:محافظة النبطية- انتشال جثمان شهيد من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في بلدة بيت ليف ونقله إلى مستشفى تبنين الحكومي، توازياً اخماد حريق السيارة نفسها.- انتشال جثامين ٣ شهداء من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في منطقة بنت جبيل ونقلهم إلى مستشفى صلاح غندور.محافظة بيروت- استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودة في منطقة البسطة الفوقا.ضاحية بيروت الجنوبية- جرف اتربة وركام في منطقة بئر العبد مقابل محطة دياب.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في حاصبيا، عالية و كيفون.