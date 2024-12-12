خريس تفقد مدرسة برج رحال: التعليم الرسمي داعم أساسي لصمود الاهالي وعودتهم

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تفقد النائب علي خريس مدرسة برج رحال الرسمية، واطلع على الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، واستمع من مديرها ياسين غزال الى ما تحتاجه المدرسة من صيانة لازمة بالسرعة الممكنة، لكي يتمكن الطلاب من العودة اليها بعد عطلتي الميلاد ورأس السنة.ووعد خريس أن "يتابع الموضوع مع المراجع المختصة"، وأشار الى "أهمية ان تهتم الحكومة بإعادة ترميم المدارس الرسمية وتأهيلها لكي تسير بالتوازي مع التعليم الخاص"، ولفت الى ان "التعليم الرسمي يشكل رافعة وداعم أساسي لصمود الاهالي لا بل لعودتهم الى منازلهم"، معتبرا ان "الحرب كانت قاسية جدا حيث مارس العدو الاسرائيلي كل أنواع الانتهاك لحقوق الانسان".