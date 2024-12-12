خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟

أفادت مصادر "الجديد" أن "ما يتمّ التداول به حول العثور على المطران بولس يازجي حياً في سجن عدرا عارٍ عن الصحة".

وأكدت المصادر أن "لا علاقة لقضية المطران بالمعتقلين في السجون السورية".