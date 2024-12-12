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لبنان

خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 05:47
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أفادت مصادر "الجديد" أن "ما يتمّ التداول به حول العثور على المطران بولس يازجي حياً في سجن عدرا عارٍ عن الصحة".
 
وأكدت المصادر أن "لا علاقة لقضية المطران بالمعتقلين في السجون السورية". 
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يازجي

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