بيان جديد لشركة طيران الشرق الأوسط عن رحلات يوميّ الجمعة والسبت... إليكم ما أعلنته

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوميّ الجمعة 13 والسبت 14 كانون الاول 2024، وذلك لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم الجمعة 13 كانون الأول هي المتجهة الى: دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف.
والرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم السبت 14 كانون الأول هي المتجهة الى: دبي وعمان والرياض وبغداد والدوحة وأبو ظبي.
على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً.
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