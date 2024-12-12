بيان جديد لشركة طيران الشرق الأوسط عن رحلات يوميّ الجمعة والسبت... إليكم ما أعلنته

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوميّ الجمعة 13 والسبت 14 كانون الاول 2024، وذلك لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.

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الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم الجمعة 13 كانون الأول هي المتجهة الى: دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف.

والرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم السبت 14 كانون الأول هي المتجهة الى: دبي وعمان والرياض وبغداد والدوحة وأبو ظبي.