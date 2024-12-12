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لبنان

بيان جديد لشركة طيران الشرق الأوسط عن رحلات يوميّ الجمعة والسبت... إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
12-12-2024 | 06:42
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوميّ الجمعة 13 والسبت 14 كانون الاول 2024، وذلك لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
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الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم الجمعة 13 كانون الأول هي المتجهة الى: دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف.
 
 
 
 
والرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم السبت 14 كانون الأول هي المتجهة الى: دبي وعمان والرياض وبغداد والدوحة وأبو ظبي.
 
 
 
 
على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة www.mea.com.lb
 

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