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لبنان

أميركيّ حاول جاهداً الإنضمام لـ"حزب الله".. تقرير يكشف انتقاله إلى لبنان لتحقيق هدفه

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2024 | 07:17
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أعلن مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا قبل أيّام، عن إعتقال المواطن الأميركي من أصل ايرلندي جاك داناهر مولويْ، بعدما سافر إلى لبنان وسوريا حيث حاول الانضمام إلى "حزب الله"، بهدف قتل اليهود.
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وقال مكتب المدعي العام إن مولوي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.
 
 
وبحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" ترجمه "لبنان 24"، اعتنق الأميركيّ جاك داناهر مولويْ البالغ من العمر 24 عامًا الإسلام الشيعي في شباط، وسافر إلى لبنان في اب الماضي.
 
 
وكان مولويْ على اتصال بالعديد من الأفراد الذين سعوا لمساعدته في مساعيه للإنضمام إلى "حزب الله".
 
 
ووفق الصحيفة، واجه مولويْ صعوبة في الانضمام إلى "حزب الله" لأنه لم يكن يعرف اللغة العربية، وأشارت إلى أنّ "الحزب" لم يكنّ يقوم بتجنيد الأجانب أثناء الحرب مع إسرائيل، وخصوصاً بعد تفجيرات "البيجر" في أيلول الماضي.
 
 
وقال مولويْ لأحد مساعديه بحسب ما زعمت "جيروزاليم بوست" إنّه "أُبلغ بكل أدب أنّ "حزب الله" لم يعد يُجنّد أعضاء جدداً لأنه لا يستطيع حتى أنّ يثق باللبنانيين بسبب الكثير من الخروقات الأمنيّة".

وقام وسيط بحسب الصحيفة الإسرائيليّة بتحذير المواطن الأميركيّ - الايرلنديّ من أنّ محاولاته للانضمام إلى "الحزب" كانت ستُؤدّي إلى الإشتباه بأنّه عميل لدى "الموساد" الإسرائيليّ.
 
 
كما أبلغ الوسيط مولويْ عن "توقّف معسكرات التدريب والتجنيد لدى "حزب الله"، وقال له: "عندما تنتهي الظروف الحالية، سيستغرق الأمر بين 3 و4 أشهر كيّ يُعيد "الحزب" تنظيم صفوفه وفتح الباب مُجدّداً أمام المُجندين".
 
 
وبحسب "جيروزاليم بوست"، أوضح أحد المقربين لمولويْ أنّ "عناصر "حزب الله" انضموا إلى "الحزب" في سنّ مبكرة للغاية، وقد تدرّبوا في عدة مواقع مختلفة قبل أن يُسألوا عما إذا كانوا يرغبون في أنّ يُصبحوا أعضاء رسميين في القوّة العسكريّة".
 
 
وتابع: "كان الإنضمام إلى الألوية الأجنبية صعباً".
 
 
وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنّه في تاريخ 9 تشرين الأوّل الماضي، انتقل مولويْ إلى سوريا للإنضمام إلى "حزب الله" أو فصائل مسلّحة أخرى، ولكن قيل له إنّ "الديناميكيات بين الفصائل المسلحة في سوريا تجعل الإنضمام إلى بعض فصائل المقاومة السورية غير أخلاقي للغاية، بسبب الأشياء التي حدثت في سوريا".
 

وكشفت "جيروزاليم بوست" أنّه في ذلك الوقت، أخبر مولويْ والدته أنّه يُفكّر في الإنضمام إلى القوات الروسية التي تُقاتل ضدّ أوكرانيا من أجل كسب المال، لكنه أكّد لها أنّ رغبته الأساسيّة كانت الإنضمام إلى "حزب الله" بهدف قتل اليهود".
 
 
وقالت الصحيفة إنّه "في تشرين الأول الماضي، قال مولويْ على موقع "إكس": "نحن الايرلنديين نحبّ "حزب الله"، وعلى المستوى الشخصي، كان له تأثير كبير في عودتي إلى الإسلام وانتقالي إلى لبنان".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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