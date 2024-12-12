أعلن مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا قبل أيّام، عن إعتقال المواطن الأميركي من أصل ايرلندي جاك داناهر مولويْ، بعدما سافر إلى لبنان وسوريا حيث حاول الانضمام إلى "حزب الله"، بهدف قتل اليهود.

Advertisement



وقال مكتب المدعي العام إن مولوي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.

وبحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" ترجمه "لبنان 24"، اعتنق الأميركيّ جاك داناهر مولويْ البالغ من العمر 24 عامًا الإسلام الشيعي في شباط، وسافر إلى لبنان في اب الماضي.

وكان مولويْ على اتصال بالعديد من الأفراد الذين سعوا لمساعدته في مساعيه للإنضمام إلى "حزب الله".

ووفق الصحيفة، واجه مولويْ صعوبة في الانضمام إلى "حزب الله" لأنه لم يكن يعرف اللغة العربية، وأشارت إلى أنّ "الحزب" لم يكنّ يقوم بتجنيد الأجانب أثناء الحرب مع إسرائيل، وخصوصاً بعد تفجيرات "البيجر" في أيلول الماضي.

وقال مولويْ لأحد مساعديه بحسب ما زعمت "جيروزاليم بوست" إنّه "أُبلغ بكل أدب أنّ "حزب الله" لم يعد يُجنّد أعضاء جدداً لأنه لا يستطيع حتى أنّ يثق باللبنانيين بسبب الكثير من الخروقات الأمنيّة".



وقام وسيط بحسب الصحيفة الإسرائيليّة بتحذير المواطن الأميركيّ - الايرلنديّ من أنّ محاولاته للانضمام إلى "الحزب" كانت ستُؤدّي إلى الإشتباه بأنّه عميل لدى "الموساد" الإسرائيليّ.

كما أبلغ الوسيط مولويْ عن "توقّف معسكرات التدريب والتجنيد لدى "حزب الله"، وقال له: "عندما تنتهي الظروف الحالية، سيستغرق الأمر بين 3 و4 أشهر كيّ يُعيد "الحزب" تنظيم صفوفه وفتح الباب مُجدّداً أمام المُجندين".